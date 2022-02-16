Після чергового казусу Reuters припинила трансляцію.

Під час трансляції Reuters з назвою "Погляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи" показали фейкове рекламне оголошення про продаж гаража.

Після полудня невідомі підняли в небо дрон, який завис на рівні камери з оголошенням з таким текстом: "Продам гараж на Соломі - 0442440961".

Вказаний авторами оголошення номер телефону зараз не обслуговується. На сторінці локації посольства РФ в Google Україні цей номер вказаний як контактний.

На відео можна побачити, що інцидент стався о 12:49.

Станом на 14:00 трансляція Reuters вже була недоступна, запису трансляції також немає. Про причини припинення мовлення агентство поки не повідомляє.

Нагадаємо, агентство запустило пряму трансляцію з видом на Майдан Незалежності 5 днів тому.

Трансляція раніше обурила користувачів соцмереж - 15 лютого там пролунав гімн СРСР. Агентство запевняло, що не має до цього стосунку.

Продюсер "TV Reuters" в Україні Сергій Каразій каже, що медіа по всьому світу хочуть показати, який вигляд має Україна зараз, і матеріали агентства, зокрема, трансляція, допомагають у цьому.

Можливе вторгнення РФ: що відомо

У вівторок The Sun з посиланням на високопоставлених чиновників з американської розвідки повідомив, що Росія має намір вторгнутися в Україну 16 лютого о першій годині ночі за британським часом і о третій годині ночі - за київським, завдавши масованого ракетного удару за участю 200 тисяч військовослужбовців. Цього не відбулося.

Ще один таблоїд - The Mirror з посиланням на джерела в розвідці написав, що ракетні удари можуть завдати з повітря по урядових об'єктах ще до того, як танки перейдуть кордон. Водночас російські кораблі можуть штурмувати південне узбережжя України. Цього теж не відбулося.

У Білому домі стверджують, що вторгнення Росії в Україну може відбутися до кінця поточного тижня.

Раніше радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Однак незабаром в Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалася, зокрема, розслідуванням падіння МН17, повідомляють про рух військ РФ до кордону України.

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