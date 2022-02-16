Блінкен каже, що напад РФ можливий на поточному тижні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не виключив російського вторгнення в Україну протягом поточного тижня.

Про це він заявив на брифінгу, йдеться в стенограмі на сайті Держдепу.

Президент РФ Володимир Путін, за його словами, заклав все необхідне для здійснення акту агресії проти України. У цьому контексті він згадав про стотисячну російську армію біля кордону, а також військові навчання в сусідній Білорусі.

"Акт агресії, що починається на цьому тижні, цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розміщенням російських військ в районах навколо України", - сказав Блінкен.

Чиновник також відповів на питання про можливий візит Джо Байдена до Києва, про що його раніше просив Володимир Зеленський.

Читайте такожУ НАТО отримали запит України про міжнародну допомогу на випадок НС "різного характеру"

"Президент Байден зараз дуже зайнятий дипломатією", - зазначив глава Держдепу, після чого почав перераховувати нещодавні дипломатичні контакти президента США.

Загроза агресії РФ

Росія зосередила біля України й на окупованих територіях понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалася, зокрема, розслідуванням падіння МН17, повідомляють про рух військ РФ до кордону України.

Як писав УНІАН, 11 лютого Радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Однак незабаром в Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Напередодні два британських таблоїди назвали дату і час можливої агресії РФ, проте в зазначений період нападу не сталося.