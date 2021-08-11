Влада почала вимагати перед підключенням інтернету у кожного нового користувача мережі присягнути на Корані.

У Туркменістані ще з перших років незалежності країни діє практика клятви вірності батьківщині. Проте у 2021 році стало відомо, що клястися треба не тільки в цьому.

Як пише "Радио Азатлык", туркменський уряд у різні способи обмежує доступ людей до інтернету. Для цього використовували високотехнологічні способи, розроблені іноземними компаніями. Та, мабуть, вони виявилися не настільки дієвими, як очікувалося, і обмеження доступу до мережі в країні вирішили вивести на новий рівень.

Журналісти довідалися, що до людей, які бажають провести до себе додому інтернет, влада висунула серйозну вимогу. Вони повинні поклястися на Корані, що не будуть використовувати VPN.

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Жінка, на ім'я Айнур, провести інтернет у дім намагається вже пів року. Доступ до мережі їй потрібен, бо її чоловік перебуває на заробітках за кордоном, і з ним треба мати зв'язок. Вона розповіла, що у 2020 році стала на чергу тих, хто хоче під'єднати інтернет. Черга дійшла через пів року. Та навіть підписавши безліч документів та пройшовши купу перевірок, Айнур інтернет не отримала.

"У мене вимагають, щоб я присягнулася на Корані про те, що не буду користуватися VPN. А без VPN в інтернеті жодні сайти не відкриваються", – поскаржилася жінка.

Річ у тому, що у Туркменістані заблоковані соціальні мережі (Facebook, Twitter, Youtube) та багато інших сайтів. Аби обійти заборону, доводилося використовувати VPN. Цікаво, що офіційно цей метод у Туркменистані не заборонений (на відміну від Іраку, Північної Кореї й Білорусі), але скористатися ним непросто.

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Автор: Вікторія Гордієнко