За інформацією журналістів, у Лебапі вимога носити траурні атрибути одягу торкнулася як чиновників, так і керівників приватних фірм.

У Лебапському велаяті в Туркменістані керівників державних установ, а також приватних підприємств зобов'язали поголити голови та носити національну туркменську тюбетейку тах'я, поки не минуть 40 днів від дня смерті батька президента Гурбангули Бердимухамедова – Мялікгули Бердимухамедова.

Таку вимогу запровадили для чиновників чоловіків після того, як президент з'явився на публіці в тах'я на знак жалоби за покійним батьком, пише "Радіо Азатлик".

Батько глави держави помер 18 квітня у віці 88 років.

"Дано розпорядження керівницькому складу поголити голови і носити тах'я до 40 днів (від дня смерті) Мялікгули Бердимухамедова. ... У Лебапському велаяті чиновників і директорів шкіл попередили, що, якщо вони попадуться на очі співробітників МНБ без тах'я, їх відразу звільнять з роботи", - повідомило виданню обізнане джерело.

Читайте такожПрезидент Туркменістану зачитав реп на честь свого коня (відео)За інформацією журналістів, у Лебапі вимога носити траурні атрибути одягу торкнулася як чиновників, так і керівників приватних фірм.

Від дня смерті батька президента віце-прем'єр уряду та інші чиновники на публіці з'являються в туркменських національних тюбетейках. У Лебапському велаяті працівниці бюджетних організацій, зокрема викладачки шкіл, на знак жалоби носять шалі з чорними візерунками.

Сам президент на всі заходи приїжджає на чорному автомобілі.

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Автор: Катерина Комолова