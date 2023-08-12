Укус такого павука може привести до смерті.

Чоловік з Перу заявив, що у нього була дводенна ерекція після укусу одного з найбільш отруйних павуків у світі.

Рональд працює електриком, він розповів про свій досвід в бесіді з американським біологом Клінтом Лейдлоу, пише Daily Star. Його вкусив бразильський мандрівний павук, якого ще називають "павук бананового дерева", коли він працював у заміському будинку.

У момент укусу чоловік вкручував лампочку і був занадто зосереджений, щоб помітити павука. "Я відчув два щипки на кінчику середнього пальця. По одному з кожного боку. Відразу ж відчув сильний біль. У той момент, коли я відтягнув руку, павук все ще був дуже міцно притиснутий до мого пальця. Коли я струсив його з себе і він впав на підлогу, ми всі зрозуміли, що він дуже отруйний", - згадав Рональд.

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Чоловік каже, що симптоми проявилися дуже швидко, вже через 20 хвилин рука сильно розпухла, його пробив холодний піт, серце калатало в грудях. Коли Рональда госпіталізували, він вже не міг ходити. "Я також почав відчувати побічний ефект ерекції. Так тривало два повних дні. Тільки на третій день вона стала приходити в норму", - розповів чоловік.

Йому виписали лікування, в яке входили таблетки і уколи. Рука залишалася онімілою ще тиждень, а пальцем він не міг поворухнути цілий місяць.

Що відомо про павука Phoneutria

У густонаселених районах ці павуки зазвичай шукають схованки та темні місця, щоб сховатися вдень, що змушує їх ховатися в будинках, одязі, машинах, черевиках, ящиках та купах колод, де вони можуть вкусити людину, яка їх турбуватиме.

Укус такого павука викликає сильний біль, підвищення кров'яного тиску, почастішання дихання, помутніння зору, судоми, а також ерекцію. Він може бути смертельним.

Видання зазначає, що отрута цього павука навіть вивчалася на предмет використання для лікування еректильної дисфункції.

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