Дніпрянин приліг під деревом, як раптом відчув пекучий біль.

У Дніпрі 50-тирічного чоловіка вкусив павук, отрута якого в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Дніпро обласний».

За словами чоловіка, він приліг під деревом у саду, там його і вкусив павук.

Після укусу дніпрянин відчув пекучий біль на нозі та побачив дві червоні точки у місці ймовірного укусу.

Читайте такожУ Москві павук-птахоїд вкусив свого господаря за геніталії (фото)Саме це місце швидко набрякло. Згодом чоловіка почало морозити, з'явилася нудота, а також розболілася голова. Так дніпрянин опинився в лікарні під крапельницею.

«Від якого саме павука постраждав, чоловік не помітив. Але за симптомами медики припустили, що це міг бути каракурт», – говориться у повідомленні.

Також зазначається, що останніми роками у Дніпрі та в області з приходом тепла активізуються павуки, особливо небезпечні каракурти.

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Автор: Катерина Шварц