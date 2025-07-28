Результати дослідження показують, що деякі маршрути були відкриті довше, ніж вважалося раніше.

Існують свідчення існування стародавніх міст і поселень, які колись процвітали, але тепер перебувають під водою, - від Атліт-Яма в Ізраїлі до Тоніс-Гераклеона в Єгипті. Про це пише IFLScience.

Джером Добсон, професор географії Канзаського університету, придумав термін для позначення територій, які колись були місцями людських поселень, але тепер перебувають під водою через підвищення рівня моря - "акватерра". Він вважає, що ці території можуть бути археологічною золотою жилою, що проливає світло на ранню історію і міграцію наших предків до Африки і з неї.

Зазначається, що рівень моря зазнавав різких коливань за останні 120 000 років. Під час останнього льодовикового максимуму, близько 20 000 років тому, рівень моря був на 125 метрів нижчим, ніж сьогодні.

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"Таким чином, площа суші у світі була значно більшою, ніж сьогодні - на 11,6%, - що значно розширювало можливості міграції та подорожей у прибережних зонах", - пишуть дослідники в журналі Comptes Rendus Géoscience.

Важливо, що метою дослідження було уточнення сучасного розуміння стародавніх берегових ліній на Середньому Заході за допомогою моделі льодовикового ізостатичного коригування (GIA) історичних рівнів моря, а також вивчення альтернативних міграційних шляхів з Африки за останні 30 000 років. Результати показують, що деякі маршрути були відкриті довше, ніж вважалося раніше. Добсон сказав:

"Ми хотіли створити берегові лінії, які були б фізично і геофізично коректні. Дослідникам необхідно використовувати моделювання GIA, оскільки простого віднімання висоти рівня моря з рельєфу недостатньо. Земна кора буквально прогинається під вагою крижаних щитів".

Цікаво, що об'єднуючи дані моделі GIA зі стародавньою ДНК та археологічними свідченнями, автори дослідження вивчили кілька різних маршрутів, зокрема й Суецький прохід між Червоним і Середземним морями. Інші "гіпотетичні" маршрути охоплювали переходи через затоку Акаба (на східному боці Синайського півострова), Баб-ель-Мандебську протоку (протока між Еритреєю, Джибуті та Єменом), а також Сицилійську і Мессинську протоки (в Італії).

Вчені заявили про можливі свідчення перебування людини в затоці Фоул, а також про ознаки того, що люди переміщалися з півдня на північ і зі сходу на захід долиною Нілу, всупереч загальноприйнятій думці.

"Вражаючий висновок полягає в тому, що багато підводних ландшафтів мають археологічне значення, і це картування дає вченим більше шансів на їх виявлення. Ми сподіваємося, що це дасть змогу людям побачити і дослідити ландшафти, що оголилися під час останнього льодовикового періоду, особливо під час останнього льодовикового максимуму 21 000 років тому", - заявив Добсон.

Вивчення походження людини

Раніше вчені за допомогою передових методів генетичного та білкового аналізу встановили походження таємничого черепа "людини-дракона", риси якого раніше не вдавалося співвіднести з жодним видом відомих предків людини. Останні дослідження довели, що череп належить денисівській людині, і завдяки цій знахідці вчені змогли точніше відновити зовнішність цього виду.

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