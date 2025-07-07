Місце нагадує Караль, який наука вважає найдавнішою цивілізацією в Америці.

Археологи виявили місто в Перу, якому може бути близько 3500 років.

Місто під назвою Пеніко, ймовірно, служило торговою точкою, що зв'язувала ранні громади Тихоокеанського узбережжя з тими, хто жив в Андах і басейні Амазонки, пише The Telegraph.

Археологи з'ясували, що міський центр знаходився на схилі пагорба на висоті близько 600 над рівнем моря. Вони припустили, що місто було засноване між 1800 і 1500 роками до нашої ери - приблизно в той самий час, коли процвітали ранні цивілізації на Близькому Сході та в Азії.

Відео дня

Кадри з місця, зняті вченими за допомогою дрона, показують круглу конструкцію на терасі схилу пагорба в центрі міста, оточену залишками кам'яних і глиняних будівель.

Місце має разючу схожість зі стародавнім містом Караль, найстарішою цивілізацією в Америці.

Вчені вважають, що місто могло виникнути після того, як Караль занепав через зміну клімату.

Виниклий близько 5000 років тому, Караль вважається сучасником цивілізацій Єгипту, Індії, Шумеру та Китаю. Однак на відміну від них, за словами дослідників, він розвивався в повній ізоляції.

Вважається, що два затоплених круглих двори Караля слугували церемоніальними приміщеннями для зборів і ритуалів.

Рут Шейді, археолог, яка керувала дослідженнями Пеніко і розкопками Караля в 1990-х роках, сказала, що нещодавно відкрите місто є особливо важливим для розуміння того, що стало з цивілізацією Карала після того, як її було спустошено.

"Вони були розташовані в стратегічному місці для торгівлі та обміну з суспільствами узбережжя, високогір'їв і джунглів", - прокоментувала Шейді.

Марко Мачакуай, археолог і дослідник із Міністерства культури Перу, сказав, що важливість Пеніко полягає в тому, що він є продовженням суспільства Караля, яке занепало приблизно в 1800 р. до н.е., можливо, через посуху та повені.

Після восьми років досліджень археологи ідентифікували до 18 споруд у Пеніко, серед них: церемоніальні храми, житлові комплекси та фрески.

Стіни центральної площі виділяються своїми скульптурними рельєфами та зображеннями путуту, труби з раковини, використовуваної в релігійних церемоніях, звук якої розноситься на великі відстані. Вважається, що вони були символами влади й авторитету в суспільстві Пеніко.

В інших будівлях дослідники виявили людські рештки, глиняні скульптури людей і тварин, церемоніальні предмети і намиста з намиста і черепашок.

Комбінація артефактів з цього місця поєднує в собі впливи узбережжя, гір і джунглів, що привело археологів до висновку, що місто було сполучною ланкою для торгівлі в регіоні.

Йошіо Кано, представник археологічної зони Караль, повідомив місцевим ЗМІ: "Було виявлено докази великої торгівлі не тільки в долині Супе, а й з долиною Уаура, оскільки вона розташована в дуже стратегічному місці в долині Супе (...) І, крім того, було виявлено докази інтеграції також із гірськими та джунглевими районами, і на великих відстанях".

Пеніко офіційно відчинив свої двері для туристів, щоб відвідати стародавнє місто 3 липня.

У рамках проєкту церемоніальні простори в місті реконструювали в цифровому вигляді, щоб відвідувачі могли побачити, який вигляд мало місто в розквіті сил.

Архологічні знахідки в Перу

У цій країні зроблено багато з найзначніших археологічних відкриттів Америки, включно з руїнами інків Мачу-Пікчу і таємничими лініями Наска, розташованими в пустельному регіоні вздовж центрального узбережжя країни.

Вас також можуть зацікавити новини: