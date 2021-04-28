Бійку зупинили охоронці / скріншот з відео
В аеропорту Маямі семеро пасажирів не поділили вільні місця на рейс і суперечка переросла в запеклу бійку.
Відео виклав один з очевидців, йдеться у сюжеті ТСН.
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Все почалось тоді, коли працівник авіакомпанії повідомив, що на борту лишилось всього 3 вільні місця і запропонував решті пасажирів дочекатись наступного літака. Але ніхто не хотів поступатись місцем і в хід пішли кулаки. Бійку зупинили охоронці. Одного з хуліганів затримали.
В аеропорту Маямі пасажири побилися за вільні місця в літаку
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