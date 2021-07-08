Звірі тикалися в скло п'яточками та били копитцями.

Курйозний випадок стався в Енергодарі Запорізької області. Дикі поросята намагалися увірватися в приміщення стратегічного підприємства.

Про це повідомляє ТСН.

Поросята пробралися на територію Запорізької атомної електростанції. Вони намагалися через скло прорватися в приміщення, але їх старання виявилися безуспішними.

Співробітники станції зафільмували, як троє поросят бігають навколо і таранять скло. Вони тикалися в скляну перешкоду рильцями та били копитцями.

Прорватися в будівлю їм не вдалося, про подальшу їхню долю нічого не відомо.

Як раніше повідомляв УНІАН, поблизу англійського міста Оллертонтат в графстві Ноттінгемшир (Великобританія) місцева мешканка виявила в лісі домашню свиню з виводком з 10 поросят. Тварини не були схожі на диких, тому жінка припустила, що Свиня втекла з найближчої ферми, і звернулася до волонтерів Центру порятунку тварин "Brinsley Animal Rescue".

Зоозахисники припустили, що вагітна Свиня втекла народжувати в безпечне місце, Вибравши для цього ліс неподалік. Матильді та її потомству надали притулок у волонтерському центрі.

Волонтери також звернулися за підтримкою до влади округу Ноттінгемшир. Петицію з порятунку Матильди та її поросят підписали понад 3 тисячі осіб.

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Автор: Анастасія Горбачова