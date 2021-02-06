Відкрито кримінальне провадження.

В Енергодарі Запорізької області волонтери заявили в поліцію про жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Читайте такожВ Одесі після жорстокого побиття хаскі люди пікетували поліцію, вимагаючи покарати винногоЗазначається, що наприкінці січня 2021 року волонтери, які через соціальні мережі прилаштовують безпритульних тварин, звернули увагу на 47-річного жителя Енергодара. Він активно відгукувався на оголошення і забирав тварин додому.

"Коли таких випадків набралося більше п'яти, зоозахисники вирішили перевірити, в якому стані утримуються тварини. Однак, новий господар відмовився їх показати, заявивши, що вони відсутні з різних причин", – повідомили в поліції.

Волонтери прийшли за адресою проживання чоловіка. Останній поводився агресивно та до квартири нікого не пустив. Пізніше він повернув одного кошеня, але стан тварини свідчив про те, що з нею поводилися жорстоко. За словами зоозахисниці, тварина була дуже виснаженою, з вирваними кігтями, пораненнями та порізами. Знадобилася невідкладна допомога ветеринарів.

Відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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Автор: Катерина Шварц