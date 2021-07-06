10-річний школяр Вільям Вудс з графства Каван в Ірландії виграв тисячу євро в різдвяному розіграші місцевої кредитної спілки і купив на всі гроші телят.
Про це повідомляє ірландський телеканал RTE
Спочатку хлопчик збирався відкласти гроші на коледж, але потім вирішив їх вигідно вкласти в покупку худоби. Він збирається їх вирощувати, щоб потім вигідно продати і купити стадо ще більше.
"Я пишаюся тим, що купив їх... Люблю перевіряти їх, бачити, що вони їдять траву і здорові", - поділився школяр.
Він зізнався, що робота з тваринами виявилася важче, ніж він очікував, але хлопчик задоволений нею.
"Це дійсно весело", - запевнив хлопчик.
За словами юного бізнесмена, в умовах коронавірусу йому не вистачало друзів, а тепер його друзі - телята.
"Я буду сміятися з ними в полі, вони забавні", - зазначив хлопчик.
Мама хлопчика впевнена, що син пішов у свого батька-фермера.
«У нього завжди була ця підприємницька жилка. Це гарне, здорове проведення часу для нього. Воно також навчить його цінувати гроші", - додала вона.
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