Взаємне визнання сертифікатів допоможе спростити умови для поїздок громадян та пожвавить бізнес-контакти.

Україна має намір домовитися з Ірландією про взаємне визнання COVID-сертифікатів для подорожей громадян обох країн у період пандемії.

Як повідомляє прес-служба МЗС, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних справ та оборони Ірландії Саймоном Ковене.

Міністри обговорили заходи України та Ірландії з протидії пандемії COVID-19, вакцинації населення та спрощення умов поїздок громадян.

“Україна завершує процес запуску цифрового COVID-сертифіката, який буде синхронізований із аналогом Європейського Союзу. Взаємне визнання таких сертифікатів між нашими державами спростить поїздки громадян та пожвавить контакти бізнесу. Це стане одним із перших завдань пані посла України, яка вже за кілька тижнів має прибути до Дубліна”, - зазначив Кулеба.

Читайте також"Ковід-сертифікати" в Україні запроваджуються для внутрішнього використання у разі локдаунуГлава української дипломатії привітав відкриття Посольства Ірландії в Україні з резиденцією в Києві.

Ковене підтвердив намір відвідати цьогоріч нашу державу з візитом для обговорення активізації українсько-ірландських відносин в політичній, економічній, технологічній та культурній сферах.

Глава українського зовнішньополітичного відомства подякував за підтримку Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України, просування внутрішніх трансформацій в нашій державі.

Своєю чергою Ковене підкреслив, що Ірландія підтримує європейський вибір України.

Міністри також обговорили взаємодію двох країн у міжнародних організаціях, зокрема в контексті непостійного членства Ірландії в Раді безпеки ООН.

Запровадження COVID-сертифікатів: деталі

У травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.

Першою країною-членом Євросоюзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

18 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Хорватії та Мальті домовитись про визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Також Україна веде перемовини з Грузією, Молдовою, Казахстаном і іншими країнами про визнання національних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19.

Окрім того, в МЗС допускають, що інші країни можуть визнати українські свідоцтва про вакцинацію в односторонньому порядку.

Мінцифри з 1 липня запустить бета-тестування COVID-сертифікатів у застосунку "Дія".

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Автор: Віталій Саєнко