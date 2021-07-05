Автобус знімуть з маршруту.

В Іспанії на карантин відправили відразу 60 осіб. Це сталося через дівчину, яка втекла з психлікарні.

Про це пише noticia.ru.

Пасажири автобуса, який прямував з Картахени в Ла-Мангу, можуть бути заражені коронавірусом. З ними їхала 17-річна дівчина, яка втекла з психіатричної лікарні в Картахені. Вона хвора на коронавірус.

Тепер інші пасажири повинні піти на самоізоляцію, а також здати тести на COVID-19.

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Також транспортний засіб на час повинні зняти з маршруту.

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Автор: Людмила Жерновська