Втікачку спіймали й повернули в лікарню / фото ua.depositphotos.com
В Іспанії на карантин відправили відразу 60 осіб. Це сталося через дівчину, яка втекла з психлікарні.
Про це пише noticia.ru.
Пасажири автобуса, який прямував з Картахени в Ла-Мангу, можуть бути заражені коронавірусом. З ними їхала 17-річна дівчина, яка втекла з психіатричної лікарні в Картахені. Вона хвора на коронавірус.
Тепер інші пасажири повинні піти на самоізоляцію, а також здати тести на COVID-19.
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Також транспортний засіб на час повинні зняти з маршруту.
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