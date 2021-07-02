У Львові через загрозу поширення штаму коронавірусу «Дельта» вирішили посилити карантин, збільшивши темпи вакцинації та кількість ліжок для хворих.
Про це у Facebook після засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, на засіданні домовились облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем, збільшити кількість вакцинацій до 5 тис. на день.
Читайте такожШтам коронавірусу “Дельта” більше вражає підлітків - МОЗ (відео)Також, як зазначив мер, планується разом з МОЗ підготувати усі необхідні документи для контрактування медзакладів міста і в розумних межах посилити дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури та інших.
«І хоч сьогодні статистика захворювань справді позитивна для нас, але прийде осінь і доведеться пожинати плоди. Тому давайте подумаємо про наслідки вже сьогодні», - додав Садовий.
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