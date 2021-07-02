Дівчина зазначила, що не змогла розібратися з вартістю парковки.

Дівчина в Одесі заплатила майже тисячу доларів за паркування авто. Вона просто переплутала стоянки в аеропорту, полетівши на відпочинок.

Про це розповіла сама водійка, записавши відео.

За її словами, 16 днів авто простояло на одній зі стоянок в Одеському аеропорту, поки вона відпочивала закордоном. По поверненню їй довелося заплатити 26 700 гривень.

Дівчина зазначила, що перед від'їздом не змогла розібратися, де і яка парковка, а співробітники аеропорту не змогли їй допомогти. В результаті вона залишила авто на парковці, яка стояла 1440 гривень на добу, а не на тій, що 600 гривень.

"Ось, що буває, коли залишаєш машину не на тій парковці. Просто переплутала", - з гіркотою зазначила дівчина.

Як раніше повідомляв УНІАН, с1 липня в Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів в центрі і поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг і вулиць.

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, перші два тижні, починаючи віднині, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами.

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Автор: Анастасія Горбачова