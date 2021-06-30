Інспекторам можуть дозволити розглядати справи про адмінправопорушення за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до статті 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розширення повноважень інспекторів з паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю) (№4594).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 289 народних депутатів із 340 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом, як зазначається в пояснювальній записці, пропонується розширити повноваження інспекторів з паркування, надавши їм право розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з притягненням до відповідальності осіб, які порушили ч. 5 ст. 122 Кодексу адміністративних правопорушень. Зараз розгляданням таких справ займається Національна Поліція.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві збираються втричі підняти ціни на паркування. Тарифи будуть переглянуті вперше за 12 років.

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Переклад: Тетяна Поляковська