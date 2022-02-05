Потерпіла просила поліцію допомогти їй вийти звідти.

В Одесі жінку випадково зачинили в магазині і пішли додому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що відповідне звернення надійшло до поліції. Інцидент стався сьогодні ввечері в Суворовському районі Одеси, на вул. Давида Ойстраха.

У ТЦ "Сіті-центр" жінку з незрозумілої поки причини зачинили в магазині меблів.

"Всі вже пішли і загасили світло... жінка просить допомогти їй вийти звідти", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі в одному з магазинів техніки хлопець влаштував "стриптиз" біля пральних машин. Молодий чоловік роздягнувся до трусів і стверджував, що хоче випрати речі. До хлопця підійшов співробітник магазину і сказав, що пральна машина не підключена.

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