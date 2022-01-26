Чоловік катався на лижах по полю

Курйозний випадок стався в Одесі. Чоловік катався на лижах, тримаючись за трос, який був прив'язаний до авто.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Одеса INFO.

Очевидці зняли, як чоловік катався на лижах по полю. При цьому він тримався за трос, який був прикріплений до рухомого автомобіля.

Авто рухалося досить швидко, тому катання на лижах було екстремальним. За час зйомки любитель полоскотати нерви жодного разу не впав.

"Лижі по-одеськи. І в Буковель їхати не треба", - йдеться в коментарі до ролика.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 січня в мерії Одеси сталося зіткнення між муніципальною охороною, Артемом Дмитруком і його помічниками, яких не пускали на засідання земельної комісії міськради. За даними поліції, постраждали троє охоронців.

Пізніше стало відомо, що в правоохоронні органи звернувся Дмитрук, який, за його словами, також постраждав.

Відкрито три кримінальні провадження: за фактом хуліганства, за фактом перешкоджання діяльності народного депутата України та у зв'язку із загрозою або насильством щодо державного або громадського діяча.

Після інциденту Дмитрук заявив, що призупиняє роботу в об'єднанні "Розумна політика" колишнього спікера Дмитра Разумкова.

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