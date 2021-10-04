До кота "горе-рятувальник" так й не дістався.

Курйозний випадок стався в Одесі. Біля залізничного вокзалу розгорнули цілу спецоперацію з порятунку кота, але рятувальнику не пощастило.

Кумедне відео оприлюднили в одному з одеських Telegram-каналів.

В Одесі на вулиці Старосінній кіт заліз на дерево. Чоловік вирішив зняти тварину. Для цього він зняв сорочку й поліз на дерево, де сидів кіт.

"Рятувальник" заліз вже досить високо, але явно не розрахував свої сили, тому в якийсь момент не втримався й впав з дерева. При цьому його друзі намагалися зловити, але без успіху.

Підсумок:" горе-рятувальник", швидше за все, отримав кілька синців, а кіт так й залишився сидіти на дереві.

Як раніше повідомляв УНІАН, в австралійському заказнику Safe Haven (штат Квінсленд) самці вомбата на прізвисько Міс Рубі через зайву вагу призначили спеціальну програму схуднення.

Відзначається, що Міс Рубі критично погладшала. Тварина важила 35 кілограмів, хоча зазвичай вомбати важать від 20. Щоб виправити ситуацію, тварину змушували робити фізичні вправи під наглядом людини.

Автор: Анастасія Горбачова