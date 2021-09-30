На записі видно, що правоохоронці припаркували автомобіль майже на рейках, тому трамвай зупинився за декілька метрів від нього.

В Одесі пасажири трамваю посунули поліцейський автомобіль, який заважав проїзду.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Xydessa ввечері у середу, 29 серпня.

На записі видно, що правоохоронці припаркували автомобіль майже на рейках, тому трамвай зупинився за декілька метрів від нього.

До десяти молодиків оточили автомобіль і декілька разів штовхнули його у бік тротуару.

"Ні, ні, хлопці, я так не проїду, точно!" - крикнула їм водій трамваю.

Після цього хлопці ще сильніше почали штовхати автомобіль, і зрештою їм вдалося зрушити його з місця та звільнити трамвайні рейки.

Де були поліцейські і чому так запаркувались – невідомо.

Нагадаємо, у мережі обурилися діями трьох київських водіїв, які відзначилися порушенням правил паркування. Інцидент зафіксували на вулиці Малиновського в Оболонському районі столиці.

Примітно те, що неподалік від місця "парковки" розташоване районне управління поліції.

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Автор: Денис Прядко