В Одесі пасажири трамваю посунули поліцейський автомобіль, який заважав проїзду.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал Xydessa ввечері у середу, 29 серпня.
На записі видно, що правоохоронці припаркували автомобіль майже на рейках, тому трамвай зупинився за декілька метрів від нього.
До десяти молодиків оточили автомобіль і декілька разів штовхнули його у бік тротуару.
"Ні, ні, хлопці, я так не проїду, точно!" - крикнула їм водій трамваю.
Після цього хлопці ще сильніше почали штовхати автомобіль, і зрештою їм вдалося зрушити його з місця та звільнити трамвайні рейки.
Де були поліцейські і чому так запаркувались – невідомо.
Нагадаємо, у мережі обурилися діями трьох київських водіїв, які відзначилися порушенням правил паркування. Інцидент зафіксували на вулиці Малиновського в Оболонському районі столиці.
Примітно те, що неподалік від місця "парковки" розташоване районне управління поліції.