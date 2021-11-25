Одесити тепер можуть похвалитися незвичайним арт-об'єктом.

У Міському саду Одеси встановили незвичайну скульптуру "Пандемія домашнього насильства".

Вона виконана у вигляді кулі, утиканої голками на зразок коронавірусної частинки. З одного боку її прикрашає виліплене з сусального золота об'ємне зображення жіночого статевого органу. Про це повідомляє видання Vgorode.

Одеська художниця Єва Ятт створила скульптуру з цементу, а витвір мистецтва підвісили посеред ротонди.

За словами автора, скульптура символізує одночасно нашу планету, а також жіноче начало. Витвір художниці закликає захистити жінок від домашнього насильства під час пандемії COVID-19.

Скульптура стала частиною акції "16 днів активних дій проти гендерного насильства".

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Одесити сприйняли твір мистецтва неоднозначно: деяким робота сподобалася, а інші ж завважали її занадто вульгарною.

Як повідомляв УНІАН, бразильська художниця Джуліана Нотарі представила свою нову художню інсталяцію під назвою "Діва" в художньому парку в штаті Пернамбуку — це 33-метрова скульптура у формі вагіни.

Автор: Віолетта Орлова