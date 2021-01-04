Бразильська художниця Джуліана Нотарі представила свою нову художню інсталяцію під назвою «Діва» в художньому парку в штаті Пернамбуку — це 33-метрова скульптура у формі вагіни.
Як пише The Guardian, у своєму пості у Facebook Нотарі пояснила, що, за задумом, «Діва» «ставить під сумнів відносини між природою та культурою в нашому фалоцентричному й антропоцентричному західному суспільстві».
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На думку Нотарі, «сьогодні ці питання стали як ніколи нагальними».
Як припускає видання, це натяк на політику чинного бразильського президента Жаїра Болсонару, який не раз висловлювався проти митців і національних меншин.
На створення «Діви» в Нотарі пішло 11 місяців, а над скульптурою загалом працювали понад 20 чоловіків. Готова інсталяція вийшла довжиною в 33 метри, шириною в 16 метрів і шість метрів у глибину.
Пост Нотарі критично прокоментували тисячі людей, принаймні частина з яких видаються прихильниками Болсонару, зазначає The Guardian. Більшість послуговувалися лайкою — як-от політичний радник Болсонару Олаво де Карвальйо.
Утім були й більш позитивні відгуки, автори яких зазначали, що «Діва» дає поживу для роздуму. А режисер із Пернамбуку Клебер Мендонча Фільйо зазначив, що «реакція на вашу роботу є відображенням суспільства».
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