Господарка знайшла грабіжника у своїй квартирі сплячим.

Жителька Одеси виявила у своїй квартирі "грабіжника". Чоловік забрався в житло, але так нічого й не вкрав, бо заснув.

Про це пише місцевий Telegram-канал "Одеса INFO".

45-річна господиня повернулася додому і побачила в себе на дивані незнайому людину. Гість був п'яний і залишати квартиру зовсім не хотів.

Жінка спробувала дізнатися в чоловіка, яким чином він тут опинився. Однак сонний горе-злодій нічого пояснити не міг. Одеситка викликала правоохоронців.

"Тіло, що влаштувалося на дивані, виявила 45-річна господиня, яка повернулася додому. Йти незнайомець не збирався і навіть почав лаятися з господинею. При цьому 35-річний порушник не зміг пояснити, як він потрапив у квартиру. Тепер йому доведеться пояснювати це поліцейським, яких викликала жінка", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

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Автор: Катерина Комолова