Власниця будинку вважає, що він хазяйнував там кілька днів.

На Черкащині жінка виявила у своєму домі грабіжника. Він заснув прямо на місці злочину.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Олена Безлюда розповідає, що зайшла у свій двір та побачила, що деякі речі хтось виніс на вулицю.

"Дивлюсь - відкрита хвіртка, дивлюсь - мої речі лежать на землі: моя пила, мої кабелі, болгарка... Я не можу зрозуміти, що діється. Підходжу, відкриваю прочинені двері, заглядаю - а мій грабіжник лежить п’яненький непритомний", - згадує вона.

Читайте такожУ США 79-річна черниця спустила в казино $835 тисяч зі шкільного фонду (фото)У будинку вона побачила чоловіка, одягнутого у кілька курток і штани, які були у домі. Він спав. Поруч з ним лежала відкрита книга із саморозвитку, а у веранді грало радіо.

Власниця вважає, що чоловік пробрався у будинок за кілька днів до цього. Спершу він обчистив літню кухню, а потім розбив вікно і заліз у хату, де поїв та випив.

Після того, як хильнув - повиривав у домі електродроти, потрощив усе на веранді та влігся спати.

На місце викликали поліцейських, чоловіка затримали. Його звинувачують у крадіжці та замаху на злочин.

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Автор: Людмила Жерновська