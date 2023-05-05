Жителів Одеси розчулив величезний собака, який їздить у трамваї, як людина.

В одеському трамваї катається незвичайний пасажир - величезна собака, яка стала справжнім "героєм" світлин та роликів місцевих мешканців. Раніше українців насмішив курйоз, коли чоловік ледь не вигнав свою кохану з дому через кота.

Зокрема, у соціальних мережах тиражується відео, яке зробили пасажири трамвая, що йшов маршрутом №11.

В кадрі - величезний гарний собака, що сидить на пасажирському сидінні. Людей, які були в салоні, вразила поведінка тварини. Кажуть, що вона увійшла на зупинці, пройшла по проходу, піднялася на сидіння і дивилася у вікно.

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Розчулені пасажири фотографували тварину, яка поводилася дуже гідно: не гавкала, не кусалася і не шарахалася від людей. Пасажири жартують, що єдине порушення - відсутність квитка.

Однак, можливо, пес просто загубився та шукає господарів. Не новина, що собаки відрізняються особливим зв'язком зі "своєю" людиною. Пес може чекати господарів там, де разом з ними часто бував.

Українців розчулило фото маленької собаки у Львівській області

Нагадаємо, що на початку березня в Україні став "знаменитістю" маленький пес. Проте причина його популярності була трагічною.

Йдеться про "хвостатого" у Львівській області, який годинами лежав на завалах зруйнованого через обстріл росіян будинку.

Там, серед уламків, загинули п'ятеро людей - членів його родини, які більше ніколи не повернуться за собакою. Трагедія сталася у Золочівському району.

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