Демонструвати реальну ракету у КНДР не стали б.

Професор Інституту проблем Далекого Сходу при Університеті Кіннам Кім Дон Йоп вважає, що продемонстрована Північною Кореєю нова ракета є, найімовірніше, звичайним макетом.

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Про це він заявив у коментарі ЗМІ, цитує російське агентство РИА Новости.

За його словами, справжню зброю такого масштабу навряд чи показували на камери. Водночас професор додає, що «Пуккиксон-5» узагалі не варто вважати реальною існуючою ракетою. Так, «Пуккиксон-4» ще жодного разу не літала, а «Пуккиксон-3» запускали тільки з баржі, хоч її повинні буцімто спускати з підводних човнів.

«Зовнішня форма «Пуккиксон-5с» суттєво не змінилася у порівнянні з Пуккиксон-4с, яку демонстрували на 75-річчя Трудової партії Кореї. Є імовірність, що це порожній макет, зроблений на рівні початкових конструкторських планів», – зазначив він.

Кім Дон Йоп зазначив, що демонструвати реальну ракету не стали б і через причину, що по її формі можна визначити деякі характеристики.

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Автор: УНІАН