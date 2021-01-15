Професор Інституту проблем Далекого Сходу при Університеті Кіннам Кім Дон Йоп вважає, що продемонстрована Північною Кореєю нова ракета є, найімовірніше, звичайним макетом.
Читайте такожSamsung анонсувала презентацію своїх флагманів у Twitter й осоромилася
Про це він заявив у коментарі ЗМІ, цитує російське агентство РИА Новости.
За його словами, справжню зброю такого масштабу навряд чи показували на камери. Водночас професор додає, що «Пуккиксон-5» узагалі не варто вважати реальною існуючою ракетою. Так, «Пуккиксон-4» ще жодного разу не літала, а «Пуккиксон-3» запускали тільки з баржі, хоч її повинні буцімто спускати з підводних човнів.
«Зовнішня форма «Пуккиксон-5с» суттєво не змінилася у порівнянні з Пуккиксон-4с, яку демонстрували на 75-річчя Трудової партії Кореї. Є імовірність, що це порожній макет, зроблений на рівні початкових конструкторських планів», – зазначив він.
Кім Дон Йоп зазначив, що демонструвати реальну ракету не стали б і через причину, що по її формі можна визначити деякі характеристики.
Інші новини
- Зомбі не страшні: мешканець Дніпра обладнав ВАЗ кулеметом і стилізував під Mad Max (фото)
- Київські митники знайшли в посилці з США ритуальний меч масонів (відео)
- На шведському кордоні затримали "мисливців на зомбі" з арсеналом зброї (фото)
- Застряг снаряд: Зеленський приїхав подивитися на роботу Javelin, але той не спрацював (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram