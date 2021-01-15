У Пхеньяні під час військового параду, присвяченого з'їзду Трудової партії Кореї, представили нову балістичну ракету підводного базування.

На військовому параді з нагоди завершення з'їзду "Трудової партії" КНДР та за участі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина вперше показали нові балістичні ракети, які виготовили в країні.

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Як передає Reuters, на параді на площі Кім Ір Сена у Пхеньяні була представлена військова техніка, зокрема танки і ракетні установки. На фото держагентства також потрапили нові варіанти балістичних ракет малої дальності.

"Наймогутніша зброя в світі, балістичні ракети з підводних човнів, виїжджали на площу одна за одною, переконливо демонструючи міць революційних збройних сил", - передає BBC з посиланням на державне північнокорейське агентство KCNA.

Крім нової ракети, яка запускається з підводного човна, на параді показали кілька балістичних ракет малої дальності.

Раніше південнокорейський аналітичний центр припустив, що КНДР проведе випробування міжконтинентальних балістичних ракет в перші місяці роботи нового президента США Джо Байдена. У минулому країна вже зустрічала зміну керівництва США військовими провокаціями, щоб перевірити реакцію Вашингтона і привернути увагу нової адміністрації.

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Автор: УНІАН