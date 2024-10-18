За словами Ліз Айхгольц, халат треба прати після 2-3 використань.

Халат є чи не основною річчю для відпочинку під час ранкової кави або після прийому душу. Тож важливо встановити регулярний графік його прання. Порадами щодо цього з виданням Southern Living поділилась експерт із прання Ліз Айхгольц.

Вона зазначає, що прання халата важливо як з гігієнічної точки зору, так і для продовження терміну його служби. Такі фактори, як тип вашого халата, використання тощо, визначатимуть, як часто вам слід його прати.

Фактори, які слід враховувати

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Халат складається з дуже добре поглинаючої махрової тканини та може всмоктувати піт та інші жири тіла, що може призвести до збільшення бактерій. Регулярне прання халата допоможе запобігти розвитку бактерій і небажаному накопиченню волокон.

Ще один спосіб зменшити частоту прання халата – одягати його поверх піжами. Для такого типу використання ідеально підходять такі тканини, як оксамит, шеніл і фланель.

Зверніть увагу на те, як часто ви носите свій халат. Якщо ви використовуєте його щодня, треба переконатися, що він потрапляє в прання частіше, ніж зелений оксамитовий халат, який ви одягаєте раз на рік на Різдво.

Як часто загалом потрібно прати халат

Експертка рекомендує прати халат після кожних двох-трьох разів після використання, особливо якщо ви вдягаєте його прямо після душу.

При цьому найкраще рішення - це кинути свій халат у прання, коли ви пратимете рушники.

Рекомендації щодо різних типів халатів

Незалежно від того, який тип халата ви перете, переконайтеся, що ви перете його окремо або разом з іншими рушниками чи махровими халатами. Завжди уникайте прання разом з одягом, оскільки більш жорсткі тканини, блискавки та гачки можуть пошкодити ваш халат.

Також періть халат з речами схожого кольору, щоб уникнути перенесення кольору та/або вицвітання.

Бавовняний халат

Бавовняний халат зазвичай можна прати в пральній машині за звичайним циклом. Завдяки здатності тканини вбирати воду, ви можете додати 1/2 кількості прального засобу, який зазвичай використовуєте для завантаження аналогічних обсягів, заявдяки чому бавовна буде менш жорсткою. Для найкращих результатів сушіть халат у машині на слабкому циклі.

Шовковий халат

Найкраще прати шовковий халат вручну в холодній воді з м’яким миючим засобом. Через делікатну структуру шовкові речі слід сушити акуратно.

Флісовий халат

Де додавайте пом’якшувачі тканини для халата з флісу, оскільки це може призвести до пошкодження волокон. Також варто уникати прання флісового халата з рушниками та іншими махровими речами, оскільки вони утворять ворсинки, які прилипнуть до флісу. Виперіть у прохолодній воді в делікатному режимі та висушіть на повітрі.

Ознаки того, що ваш халат потребує прання

Є певні очевидні ознаки того, що ваш халат має переміститись у корзину для прання - серед них помітний бруд і запахи. Але є також кілька менш очевидних ознак. Якщо ваш халат на дотик жорсткіший, ніж зазвичай, ймовірно, час його випрати.

Правильна техніка прання

Завжди краще прати халат відповідно до інструкцій з догляду за одягом, оскільки виробник враховує склад тканини, а також інші фактори, які можуть вплинути на належний догляд. Однак загалом ці інструкції можна використовувати як загальне керівництво для прання вашого халата.

Попередньо обробіть плями

Перед пранням обробіть будь-які плями спеціальним засобом, який підходить для тканини вашого халата. Перед пранням дотримуйтесь інструкцій засобу для виведення плям.

Машинне прання

Бавовняні та флісові халати можна прати в пральній машині, але обов’язково періть разом із подібними речами та невеликим завантаженням. Це допоможе кращому пранню та ополіскуванню. Використовуйте прохолодну воду, щоб уникнути усадки.

Ручне прання

Делікатні тканини, такі як шовк, слід прати вручну в прохолодній воді. Занурте халат у воду, перш ніж додати кілька крапель делікатного прального засобу. Дайте йому постояти 5 хвилин. Прополощіть халат у холодній воді. Не викручуйте річ, щоб видалити надлишок води - замість цього використовуйте рушник, щоб обережно ввібрати надлишок вологи.

Змінюйте спосіб сушіння

Методи сушіння мають відрізнятися залежно від типу матеріалу вашого халата. Бавовняні халати можна сушити на слабкому циклі. Одразу вийміть халат із сушарки, коли він висохне. Такі матеріали, як шовк і фліс, краще сушити на повітрі.

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