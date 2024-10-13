Прання постільної білизни принаймні раз на тиждень гарантує, що ви видалите будь-які плями та запахи.

Плями від поту на наволочках і жовті плями на простирадлах – звичайна історія. Як постирати постільну білизну, щоб вона була білосніжною, - розповідає видання Beddable.

Крок 1: Виявлення стійких плям

Перше, що вам потрібно зробити, перш ніж обробити пляму, це визначити, що це таке.

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Жовті плями на постільній білизні

Натуральні речовини, які виробляє ваше тіло, часто виділяються у вигляді поту, особливо коли ви спите, і залишають жовті плями:

"Якщо ви кинули в пральну машину свої простирадла з жовтими масляними плямами до того, як помітили, що вони там, ви можете виявити, що ці плями мають світло-коричневий відтінок, але біологічний склад обох типів плям однаковий".

Коричневі плями на постільній білизні

Ферменти в слині також стають коричневими, і це часто стає причиною плям на тканині. Плями від слини можуть виглядати неприємно, але хороша новина в тому, що ці плями легко видалити, оскільки вони не містять стільки жиру, скільки піт.

Плями крові на постільній білизні

Нарешті, якщо ви порізалися під час гоління або поранилися під час занять спортом, ви можете виявити плями крові на простирадлах: вони можуть мати колір від червоного до темно-коричневого. Якщо ви помітили пляму крові, важливо впоратися з нею якомога швидше, оскільки її буде важче видалити.

Крок 2: Атакуйте

Коли ви виявили плями, настав час видалити їх. Ось деякі з рішень, які ви можете спробувати:

Рідина для миття посуду

У кожного з нас біля кухонної раковини стоїть пляшка миючого засобу. Спробуйте нанести трохи безпосередньо на пляму та потерти її перед тим, як кинути простирадло в пральну машину. Це допоможе видалити бруд.

Намочіть свої простирадла

Щоб видалити засохлу пляму, перед пранням замочіть простирадла в теплій воді якомога довше. Це полегшить видалити її без додаткових зусиль.

Білий оцет

Додайте чашку білого оцту до засобу для прання. Він нейтралізує будь-які стійкі запахи, завдяки чому ваша постільна білизна виглядатиме свіжішою. І не хвилюйтеся: постіль не буде тхнути оцетом після того, як висохне.

Сонячне світло

Якщо ви вже випрали простирадла, але пляма все ж не зникла, спробуйте повісити постільну білизну на вулицю, щоб вона висохла. Сонячне світло має відбілюючі властивості, і висушування забруднених речей на сонці часто допомагає освітлити пляму, йдеться у матеріалі:

"Періть постільну білизну регулярно. Не давайте плямам достатньо часу для засихання. Прання постільної білизни принаймні раз на тиждень гарантує, що ви видалите будь-які плями та запахи з простирадла".

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