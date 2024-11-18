Це можливо, якщо сивина спричинена стресом, стверджує одне з досліджень.

Сиве волосся, як і зморшки на обличчі, вважаються однією з багатьох ознак старості. І багато людей задаються питанням, чи можна повернути процес появи сивини назад.

Як пише LiveScience, більшість експертів у галузі дерматології та трихології сходяться на думці, що це неможливо, принаймні на тривалий час. Однак невелике дослідження 2021 року припускає, що це можливо - за певних умов і не на тривалий термін.

У цьому дослідженні вивчали роль стресу в прогресуванні - і короткостроковому поверненні назад - сивини у людей різного віку.

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Вчені вивчали людей, у яких були пасма волосся з більш темним пігментом на обох кінцях, але сиве волосся в середині, і виявили, що періоди зниження стресу корелювали з тимчасовим зворотнім процесом посивіння. У випадку одного з учасників двотижнева відпустка корелювала з репігментацією волосся.

Що впливає на сивину

Однак один або кілька стресових днів не вплинуть на колір вашого волосся. Як каже доктор Антонелла Тості, професор дерматології та шкірної хірургії в Університеті Майамі у Флориді, фактори довкілля можуть бути впливовішими, ніж окремі стресові події.

"Окислювальний стрес, такий як куріння або забруднення довкілля, безумовно, збільшує ризик посивіння", - сказала Тості.

Вона також зазначила, що є підтвердження ідеї про те, що багата на антиоксиданти дієта може зменшити ефекти старіння, допомагаючи зменшити ушкодження клітин і ДНК, спричинене вільними радикалами, тож може ефективно боротися і з ризиками сивого волосся. Хоча це питання потребує подальшого вивчення, зазначила вона.

На жаль, на сивину впливає і генетична схильність.

"Якщо у вас у родині є історія ранньої сивини, то ви, найімовірніше, теж рано посивієте", - сказав дерматолог Джошуа Цейхнер.

Шляхи вирішення проблеми

Наразі немає повністю ефективних методів лікування для сивого волосся, проте вчені шукають рішення.

Один із можливих способів розв'язання проблеми полягає в тому, що відбувається з меланоцитами - клітинами у волоссі, які утворюють меланін і відповідають за колір - у сивому волоссі. Раніше вчені вважали, що меланоцити відмирають із віком. Але результати дослідження на щурах, опубліковані в журналі Nature 2023 року, показали, що меланоцити можуть просто концентруватися в корені фолікула волосини, більше не мігруючи вгору по пасму, щоб забезпечити пігмент.

За словами Тості, існує ймовірність, що за допомогою медичного лікування ці меланоцити можуть бути реактивовані, щоб зробити волосся знову темним. Однак наразі немає процесу, який може цього досягти.

Крім того, можливе лікування окислювального стресу шляхом місцевого застосування антиоксидантів, каже Цейхнер. Але наразі фарбування волосся в салоні, ймовірно, є найкращим варіантом для зменшення кількості сивини.

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