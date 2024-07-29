Кожен грам старить наші клітини.

Загальновідомо, що надмірна кількість цукру шкідлива для нас. Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) кажуть, що навіть коли ми харчуємося здорово, кожен грам доданого цукру старить наші клітини, пише New York Post.

Зазначається, що Управління з контролю за продуктами й ліками США рекомендує обмежити додавання цукру до 50 грамів на день. При цьому там зазначають, що цукор буває у багатьох формах — так, плитка молочного шоколаду містить близько 25 грамів, а газована вода вагою 12 унцій (близько 0,35 л) - приблизно 39 грамів.

У дослідженні UCSF, результати якого публікує JAMA Network Open, 342 жінки з Північної Каліфорнії споживали в середньому 61,5 грама доданого цукру. Учасникам було переважно близько 40 років. Авторів дослідження більше цікавив їхній біологічний вік, тобто вік наших клітин і тканин. На це число впливають генетика та звички способу життя, такі як дієта та фізичні вправи — воно може бути вищим або нижчим за наш хронологічний вік.

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Дослідники пов’язали здорове харчування — особливо середземноморську дієту, яка наголошує на овочах, фруктах, цільному зерні, здорових жирах, горіхах і насінні — з нижчим біологічним віком. При цьому додавання цукру прискорює біологічне старіння, навіть якщо цукор був частиною здорової дієти.

"Ми знали, що високий рівень доданого цукру пов’язаний із погіршенням метаболічного здоров’я та ранніми захворюваннями, ймовірно, більше, ніж будь-який інший дієтичний фактор. Тепер ми знаємо, що прискорене старіння лежить в основі цього зв’язку, і це, ймовірно, один із багатьох способів того, як надмірне споживання цукру обмежує здорове довголіття", — сказала співавтор дослідження Елісса Епель, професор Кафедри психіатрії та поведінкових наук UCSF.

Дослідники підкреслюють, що виключення 10 грамів доданого цукру з щоденного раціону може зменшити ваш біологічний вік на 2,4 місяці. Водночас високий рівень цукру в крові може пошкодити клітини, що призведе до хронічного запалення, яке пов’язують із захворюваннями серця, діабетом, захворюваннями печінки та раком.Також цукор сприяє ожирінню — широко поширеній хворобі в США — а також карієсу.

Дієтологія - останні новини

Як повідомляв УНІАН, дієтологи назвали здоровий перекус, який допоможе вам схуднути. Не всі закуски пригнічують апетит або допомагають позбавитися зайвої ваги.

За даними дієтологів, одне яйце містить менше 80 калорій, але при цьому містить шість грамів потужного білка, який допомагає залишатися ситими довше.

Раніше дієтолог назвала найкращі протизапальні спеції, які допомагають від болю та артриту. Зокрема йдеться про імбир та куркуму.

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