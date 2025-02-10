Навіть якщо ви знаєте, що вам слід рухатися далі, ви все одно можете "повертатися бумерангом" назад до колишнього партнера.

Частково, незважаючи на те, що ви знаєте логічні причини розриву стосунків, замість того, щоб відпустити, тягнетеся до телефону, або, що ще гірше, надсилаєте те найсумнівно відоме повідомлення "Привіт, як справи?".

Як пояснив американський психолог Марк Треверс, це явище, коли ви продовжуєте тягнутися назад до колишнього, навіть коли знаєте, що це не у ваших інтересах, відоме як "ефект бумеранга", пише Forbes.

Фахівець назвав дві основні причини, через які деякі люди з більшою ймовірністю відчувають ефект бумеранга після розриву.

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1. Ви вірите, що вам "судилося бути"

В основі ефекту бумеранга лежить переконання, що стосункам "судилося" бути успішними. Це так звані переконання про долю - ідея про те, що стосунки зумовлені наперед, що споріднені душі існують і що коли ви знаходите "того самого", це має бути легко й надовго.

Люди з таким переконанням схильні ідеалізувати стосунки, роблячи поспішні судження на ранньому етапі про те, чи є хтось їхньою ідеальною парою. Переконавшись, що партнер - це той, хто їм потрібен, вони починають глибоко вкладатися в довговічність стосунків, часто чинячи опір будь-яким ознакам того, що, можливо, настав час розлучитися.

Такий спосіб мислення пояснює, чому деякі люди більше страждають від розставання. Для них це не просто кінець стосунків, це схоже на смерть долі. Втрата стосується не тільки людини; це крах майбутнього, яке, як вони вірили, було визначено долею.

Навіть коли вони стикаються з явними причинами, через які стосунки слід завершити, їхня віра в те, що стосунки "призначені для того, щоб бути", продовжує тягнути їх назад. Ці переконання пов'язані з високим рівнем поведінки контакту і відстеження після стосунків (PRCT). Це охоплює постійну перевірку соцмереж експартнера, надсилання випадкових повідомлень або пошук причин "випадково" зіткнутися з ним. І тут ідеться не про тугу за людиною як такою, а про те, щоб зберігати віру в те, що стосунки насправді не закінчилися.

Навпаки, люди з сильними "переконаннями в зростанні" розглядають стосунки як динамічні. Вони вважають, що кохання не просто з'являється - воно будується через зусилля, спілкування та спільне подолання труднощів. Хоча вони можуть глибоко жалкувати про розрив, вони менш схильні до PRCT поведінки, тому що розуміють, що не всі стосунки бувають успішними.

2. Ви вірите, що ваш колишній був "тим самим"

Це ідея про те, що ваш колишній був ідеальною парою для вас. Коли ви вірите, що хтось був вашим ідеальним партнером, стає неймовірно важко прийняти, що стосунки закінчилися.

Люди з сильними переконаннями про долю, які також вважали свого колишнього ідеально підходящим, були найбільш схильні до поведінки PRCT. Справа не тільки в тому, що вони вірили в споріднені душі; вони вірили, що вже знайшли свою. Таке поєднання створює потужний психологічний коктейль - розрив відчувається не просто як втрата, а як помилка, яку потрібно виправити.

Це переконання може призвести до наполегливих спроб відновити контакт, навіть якщо стосунки закінчилися з серйозних причин. Люди можуть романтизувати минуле, пам'ятаючи тільки яскраві моменти, при цьому применшуючи конфлікти і несумісності.

Вони навіть можуть переконати себе, що стосунки зруйнувалися через зовнішні обставини, а не проблеми між партнерами, підживлюючи надію, що все може налагодитися, якщо вони просто спробують ще раз.

Треверс пояснив, що люди, які вірять у доленосність стосунків і "тієї самої людини", набагато менш схильні "відпускати" і, таким чином, будуть мотивовані займатися PRCT.

Як впоратися з "ефектом бумеранга"

Психолог зазначив, що розуміння того, чому вас тягне назад до колишнього, - це перший крок до одужання. Треверс зазначив, що якщо ви впізнаєте себе в цих моделях, то є кілька стратегій, які допоможуть вам рухатися вперед.

Киньте виклик своїм переконанням. Подумайте про витоки та наслідки своїх переконань про кохання та стосунки. Подумайте, як це переконання може впливати на вашу поведінку.

Переосмисліть стосунки. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що було втрачено, подумайте про те, чого ви навчилися з цього досвіду. Мислення, орієнтоване на зростання, може допомогти вам змінити точку зору з "Я втратив свою другу половинку" на "Я виріс із цих стосунків".

Встановіть кордони. Скоротіть або виключіть контакт із колишнім, принаймні тимчасово. Це стосується і соцмереж - відключіть або відпишіться, щоб дати собі емоційний простір, необхідний для зцілення.

Зосередьтеся на сьогоденні. Займіться діяльністю, яка приносить вам радість і задоволення поза контекстом стосунків. Відновіть свої хобі, зв'язки з друзями, які могли відійти на другий план під час стосунків.

Психолог зауважив, що розставання ніколи не бувають легкими, і емоційне бажання повернутися до звичного зв'язку може бути непереборним. Однак розуміння чинних психологічних сил може дати можливість робити вибір, який підтримає ваше довгострокове благополуччя, замість того щоб піддаватися поточному горю. "Пам'ятайте... іноді найбільше зростання відбувається, коли ви відпускаєте", - наголосив психолог.

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