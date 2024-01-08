Експерти відзначили, що далеко не завжди в розвалі відносин винна жінка.

Експерти виділили кілька найбільш поширених причин, з яких чоловік кидає жінку і розриває з нею стосунки.

Вони назвали шість чесних причин, з яких чоловіки зазвичай кидають жінок, пише Yourtango.

1. Він боїться зобов'язань

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Страх перед зобов'язаннями - одна з найпоширеніших причин, чому чоловіки відмовляються від стосунків. Вони часто відчувають тиск, через який дають обіцянки, які не в змозі виконати.

Якщо чоловік відчуває, що жінка хоче зобов'язань, а він не готовий, то це сприймається ним як пастка. Відчувати себе замкненим у стосунках, які можуть втратити привабливість, занадто страшно.

Чоловіки, які розглядають зобов'язання як пастку, можливо, не зможуть перебувати в довгострокових стосунках.

2. Не вистачає готовності до довгострокових відносин

Багато людей відчувають нездатність підтримувати постійні стосунки, оскільки вони не відчувають себе достатньо мудрими чи досвідченими, щоб обіцяти майбутнє, яке вони не можуть передбачити. Вони не знають себе досить глибоко, щоб передбачити, чого вони можуть захотіти коли-небудь, і не готові припинити вивчення інших альтернатив, які можуть виявитися кращими.

Ця нездатність і небажання передбачати, що може статися, є природними для молодих людей, але старші чоловіки також можуть відчувати нездатність передбачити, ким вони ще можуть стати. Вибір задоволення, життя, сповненого пригод, відкриттів або насолоди новими жінками не є неправильним і не обов'язково незрілим.

3. Хоче повернутися до незавершених стосунків

Цілком можливо любити більше однієї людини одночасно. Багато чоловіків закінчують стосунки, навіть якщо вони все ще мають сильні почуття до жінки, щоб присвятити себе новому партнеру. Вони виправдовують розрив тим, що було занадто багато проблем або вони відчували себе незадоволеними.

З плином часу партнер в нових відносинах починає стикатися з новим комплексом проблем і порівнювати відносини, які він закінчив з нинішніми. Це призводить до того, що спогади наповнюють свідомість, і важливість нинішніх відносин знижується. Бажання повернутися до старої любові посилюється, і нинішні відносини стають жертвою.

4. Не вірить в успішні довгострокові відносини

Коли люди дозволяють своєму минулому досвіду визначати свої майбутні варіанти, їм подобаються романтичні фази нових стосунків, але вони легко розчаровуються, коли період пристрасті проходить. Замість того, щоб прийняти наступний стан глибшої дружби та відданості, вони починають зосереджуватися на тому, що йде не так.

Якщо вони шукають проблеми, вони їх знайдуть і вважатимуть непереборними. Їх внутрішній голос скаже їм, що всі стосунки в кінцевому підсумку приречені.

5. Віддає перевагу вибирати просте, а не складне

Тривалі і успішні відносини вимагають роботи, і партнери в них не ухиляються від цього зобов'язання. Вони знають, що благополуччя залежить від продовження глибокої турботи один про одного і про відносини.

Коли чоловіки не розуміють цього основного принципу або не готові докладати зусиль, вони часто вибирають партнерів, які не вимагають від них багато. Відносини не вимагають багато, але також не пропонують багато в довгостроковій перспективі.

Нудьга часто є результатом занадто легких і передбачуваних відносин, можливо, тому чоловік і йде. Всі люди прагнуть безпеки, але їм також потрібні новизна і виклики. Коли шукачі стосунків йдуть легким шляхом, вони ризикують потрапити у стосунки, які перестануть привертати їх увагу.

У міру того, як нудьга збільшується, багато партнерів будуть шукати новизни і хвилювань на стороні. Пара починає приділяти відносинам менше часу і сил, а відстань між ними збільшується.

6. Не вистачає навичок, щоб перетворити романтичні почуття на глибшу любов

Коли любов нова, вона часто буває неймовірно сильною і чарівно спокусливою. Нові коханці зачаровані - захоплені і захоплені досвідом один одного. Вони відсувають всі інші справи на другий план, пропонуючи всі свої ресурси в першу чергу один одному.

Люди, які не оволоділи навичками перетворення своїх романтичних почуттів у глибоку любов, зупиняються, коли частина любові та пристрасті у стосунках природним чином слабшає.

Коли вони більше не захоплюються і не беруть участь у спокусливому процесі нового зв'язку, вони бояться, що більше ніколи не відчують цих почуттів.

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