Секретний інгредієнт, скоріше за все, є у вас на господарстві.

З наближенням холодів ми починаємо думати про зручну їжу, щоб зігрітися протягом зими. Чи не основною стравою стає картопля. Пюре, запечена, варена чи смажена, є щось у картоплі, змащеній вершковим маслом, або ідеально приправленій картоплі, яка зігріває нас і змушує почуватися затишно, пише Allrecipies.

Шеф-кухар Джон Мітцевич поділився з виданням рецептом найхрусткішої смаженої картоплі. За його словами, секретним інгредієнтом є харчова сода.

Так, кулінар додає харчову соду у воду перед кип’ятінням, щоб підвищити рН-баланс. Це допомагає швидко розщепити пектин, або природний клітинний "клей", який утримує овочі разом і створює більше крохмалистої суспензії.

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Кулінар пропонує довести до кипіння 6 склянок води з двома чайними ложками солі та 1/2 чайної ложки харчової соди. Після того, як Джон відварює картоплю, він кидає її в суміш олії та спецій перед тим, як кинути її в розігріту до приблизно 230 С духовку. За 45-60 хвилин ви отримаєте надзвичайно хрустку смажену картоплю.

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Раніше УНІАН повідомляв, чи потрібно накривати курку фольгою в духовці. За словами Клаудії Аларкон, курку можна купити в маркеті, але її легко та корисно приготувати вдома.

Також ми писали, що шеф-кухарка поділилася рецептом смачної пасти в мультиварці. Це чудове поєднання курки та сиру. Проте така паста готуватиметься довше, ніж на звичайній пательні.

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