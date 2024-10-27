За словами Клаудії Аларкон, курку можна купити в маркеті, але її легко та корисно приготувати вдома.

Класична смажена курка є однією з найсмачніших страв. Їх легко купити в готовому вигляді в найближчому продуктовому магазині, але їх також легко та корисно приготувати вдома. Крім того вони надзвичайно універсальні, коли справа доходить до смаків і гарнірів для вашої вечері. Про пише TastingTable.

Кулінарна експертка Клаудія Аларкон розповіла, що під час запікання курки домашні кухарі часто стикаються з типовою проблемою: як зробити так, щоб м’ясо добре пропеклося, але шкірка залишилася золотистою та хрусткою? За її словами, відповідь проста: якщо шкірка почне темніти ще до того, як м’ясо буде готове, накрийте курку, поки вона не закінчить запікатися. Це стосується смаження курки як цілком, так і окремими шматочками.

За словами фахівчині, найкращий спосіб визначити, коли курка повністю готова, - використовувати простий цифровий термометр для м’яса, коли внутрішня температура досягне принаймні 74 градусів С:

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"Але якщо ви помітили, що шкірка така коричнева, як вам подобається, а температура м’яса все ще нижча, накрийте сковороду кришкою або нещільно накрийте фольгою, щоб шкірка не пригорала".

При цьому, за словами експертки, ідеальна температура для смаження цілої курки становить від 163 до 232 градусів С.

"Якщо ви любите їсти курку зі шкіркою, почніть з 204-218 градусів протягом 15 хвилин, потім знизьте температуру до 177 градусів і готуйте, поки термометр не покаже десь від 74 до 79 градусів. Якщо шкіра виглядає добре, але температура все ще низька, накрийте курку. Якщо ви не дбаєте про ідеально хрустку шкірку, подумайте про повільне смаження курки при 149 градусах протягом двох з половиною годин замість цього, щоб отримати надзвичайно соковите та ніжне м’ясо. У будь-якому випадку краще стежити за куркою, коли вона готується, і при необхідності накривати її, щоб шкірка не підгоріла", - радить Аларкон.

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Також УНІАН повідомляв, як приготувати смачний кавовий торт за рецептом від Мері Беррі. За словами експертки, під час приготування все залежить від того, як ви зробите каву, яку будете використовувати для торта.

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