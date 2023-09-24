На приладовій панелі іноді загоряється попередження про необхідність провести перевірку роботи двигуна, проте часто проблему можна вирішити за лічені хвилини.

Автомобільний експерт пропонує простий спосіб безкоштовного вирішення поширеної проблеми, з якою стикаються багато водіїв.

Як йдеться в відео, опублікованому в TikTok користувачем @chequanxiaoqio, на приладовій панелі іноді загоряється попередження про необхідність провести перевірку роботи двигуна, проте часто проблему можна вирішити за лічені хвилини.

Як зазначається в ролику, якщо під час руху автомобіля не відбувається нічого незвичайного, скоріш за все, це просто викликано неякісним пальним.

Автор ролика розповідає автомобілістам, що якщо вони відвезуть машину на СТО, механіки можуть взяти з вас цілий статок за заміну мастила та перевірку свічок запалювання.

"Це буде коштувати сотні фунтів, але я навчу вас, як вирішити проблему, не витративши ані копійки", — говорить автор відео.

"Потрібно просто знайти акумулятор в моторному відсіку. Візьміть гайковий ключ і зніміть клему з позначкою "мінус". Зачекайте 10 секунд, а потім встановіть її назад. Обов'язково затягніть гвинти", - говорить автор ролика.

При повторному запуску автомобіля лампочка двигуна має згаснути.

Поради автомобільних експертів

Механік з 55-річним стажем дав просту пораду, як подовжити термін служби автомобіля вдвічі. Коли ви керуєте автомобілем протягом багатьох років, паливна система починає накопичувати відкладення хімічних речовин, що містяться в пальному, сказав він. Все, що вам потрібно зробити, це взяти звичайний очищувач пального, пластикову лійку і залити всю пляшку в майже повний бак.

Експерт з автомобілів розповів, через що автомобіль може витрачати більшу кількість пального, ніж йому необхідно. Він порадив водіям перед покупкою моторного мастила для своїх авто завжди перевіряти, чи рекомендовано воно виробником. Потрібно точно знати, яке саме потрібно. Таким чином регулярна трата пари хвилин на перегляд довідника з експлуатації свого автомобіля може заощадити сотні доларів на рахунках за пальне.

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