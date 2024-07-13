Не всі закуски пригнічують апетит або допомагають позбавитися зайвої ваги.

Ми всі любимо час від часу перекушувати. Але не всі закуски пригнічують апетит або допомагають позбавитися зайвої ваги. Про це пише Health Digest.

Автори посилаються на дослідження, опубліковане MedicalNewsToday. Так, за даними дієтологів, одне яйце містить менше 80 калорій, але при цьому містить шість грамів потужного білка, який, як відомо допомагає людям залишатися ситими довше.

"Проте білок — не єдина поживна речовина в яйці, яка робить його більш розумним вибором для перекусу, ніж інші, які не так насичені поживними речовинами. Яйця також містять жир. Жир може додатково наситити вас, коли ви відчуваєте нудоту, зменшуючи ймовірність відчуття голоду перед наступним прийомом їжі. ... Жири залишаються в шлунку та кишечнику ще довго після того, як інші поживні речовини зникають", - йдеться у статті. Відео дня

Крім того, вчені пов’язують вживання білка із втратою ваги. Як показало дослідження The Journal of Nutrition 2012 року, регулярне щоденне споживання білка зменшувало схильність людей продовжувати набирати вагу.

Подібним чином у дослідженні 2014 року від Nutrition & Metabolism було зазначено, що споживання в помірних кількостях продуктів із високим вмістом білка може покращити відчуття ситості, а також прискорити метаболізм організму шляхом посилення "термічного ефекту".

"Вживання продуктів, багатих білком, може бути ключем до збереження здорової та низькокалорійної дієти протягом усього дня. Іншими словами, вживання яєць раніше може завадити спокусі пізніше перекусити менш поживними закусками. Хоча самі по собі зварені круто яйця не дозволять вам досягти потрібної ваги, вони є привабливим і доступним доповненням до повноцінної дієти", - резюмують автори.

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