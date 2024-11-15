За словами Кенні Леунга, це може бути непоправною помилкою.

Додавання солі в гарячий бульйон може бути непоправною помилкою при приготуванні будь-якої страви - фондю, корейського барбекю та "китайського гарячого горщика". Про це у коментарі Tasting Table розповів шеф-кухар у YAO (Нью-Йорк, США) Кенні Леунг.

"Китайський гарячий горщик" - це смачно приправлений бульйон із різноманітними інгредієнтами - від м’яса до овочів. Ця страва є корисною, а ще - дає можливість весело поспілкуватися з друзями та родиною.

Інші азіатські країни, такі як Корея, В'єтнам і Японія, також мають власні варіанти "гарячого горщика". Ви теж можете приготувати цю страву вдома. Але експерт радить ніколи не додавати у бульйон сіль - це може бути непоправною помилкою.

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"Додавання солі позбавляє природного смаку під час кип’ятіння, тому замість цього використовуйте місо. Як правило, ресторани як основу для "гарячого горщика" використовують прозорий і гострий бульйон. До супів подається низка соусів, які можна використовувати при споживанні їжі. Вони покращують смак м’яса та овочів. Ми не додаємо сіль у бульйон. Замість цього ми макаємо інгредієнти супу у соус", - каже Леунг.

Як ароматизувати гарячий бульйон без солі

Зазначається, що додавання часнику, імбиру та зеленої цибулі посилить глибину смаку, а для більш гострого бульйону ви можете додати свіжий або сушений перець чилі, горошини сичуаньського перцю або гочуджан (корейський соус із гострого перцю). Оскільки всі ці інгредієнти додають свій власний елемент гострого, пікантного, кислого або солоного смаку, ви не захочете додавати зайву сіль.

Інші ароматичні речовини, як-от цибуля, часник і морква, додають насиченості бульйону, а сушені гриби шиітаке (основа для хорошого бульйону Дасі) додадуть глибини смаку без необхідності додавання солі.

Як запропонував шеф-кухар Кенні Леунг, соуси, які подаються разом зі стравою - зокрема соєвий соус, соус чилі та устричний соус - незалежно від ваших уподобань є важливими для покращення смаку "гарячого горщика".

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