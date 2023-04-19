Ввечері 19 квітня в небі над Києвом помітили загадкові спалахи. У КМВА повідомили, що ймовірно це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.
Водночас українці вже встигли зробити меми. Головна тематика – вторгнення прибульців.
Зробили навіть "звіт" Повітряних сил про знищення НЛО.
Не забули творці мемів і про ймовірність падіння супутника. При цьому Сергій Притула запевнив, що народний супутник на місці.
Не пропустили творці мемів і тренд на поштові марки.
Спалахи над Києвом: що відомо
Ввечері 19 квітня у Києві помітили спалахи, після чого пролунав звук, схожий на вибух. Спочатку в Офісі президента повідомили про роботу ППО, проте згодом Андрій Єрмак цей пост видалив і закликав чекати на інформацію від Повітряних сил.
Пізніше в КМВА повідомили, що причиною спалахів, ймовірно, стало падіння на землю супутника NASA. На Київщині оголошували тривогу, щоб уникнути жертв від його падіння.