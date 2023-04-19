В Офісі президента сказали, що можна не хвилюватися щодо спалаху на Київщині, бо це була робота ППО.

У небі над Київщиною виявили повітряну ціль, як повідомила Київська ОВА.

"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", - сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що перед оголошенням повітряної тривоги мешканці Київщини бачили кілька яскравиз спалахів у небі та чули вибухи.

Відео дня

В Офісі президента сказали, що можна не хвилюватися щодо спалаху на Київщині, бо це була робота ППО.

"Чекайте на інформацію Повітряних сил. Буде більше деталей", - написав Андрій Єрмак.

Повітряна тривога в Україні 19 квітня - деталі

Ввечері 19 квітня у Дніпрі прогриміли вибухи. Над областю помітили іранські дрони-камікадзе, повідомляють місцеві Telegram-канали. Глава Офісу президента Андрій Єрмак, своєю чергою, заявив про роботу протиповітряної оборони.

Мешканців закликали перебувати в укриттях і не ділитися інформацією про роботу та пересування українських військ.

Вас також можуть зацікавити новини: