Подружившись з відвідувачкою, тварина почала менше спілкуватися з мавпами та багато часу проводити на самоті.

Антверпенський зоопарк заборонив мешканці Бельгії відвідувати місцевого самця шимпанзе.

Причина в тому, що "близькі стосунки" жінки та мавпи змушують тварину піддаватися остракізму з боку "побратимів", пише Daily Mail.

Аді Тіммерманс щотижня відвідувала 38-річного шимпанзе Читу упродовж останніх чотирьох років. Зазвичай вони махали один одному руками та надсилали повітряні поцілунки через скло вольєра. Жінка впевнена, що мавпа її любить і в них зав'язалися "відносини".

Однак працівники зоопарку помітили, що через тривалі контакти Чіти з людиною інші мавпи виключили його зі своєї групи. Тепер самець змушений проводити на самоті по п'ятнадцять годин на день.

Читайте такожУ США шимпанзе навчили користуватися Instagram (відео)Шимпанзе живуть у складно влаштованих чоловічих та жіночих соціальних групах, що називають громадами. Фахівці хочуть, щоб Чита сприймався іншими мавпами більше як шимпанзе, ніж як частина людської групи.

Тіммерманс, однак, категорично не згодна із забороною на відвідування і вважає її несправедливою, адже інші відвідувачі досі можуть бачитися з Читою.

"Я люблю цю тварину, і він любить мене. Більше в мене нічого немає. Чому вони хочуть мене цього позбавити?" - Каже жінка.

В юності цей шимпанзе був домашнім вихованцем, проте через дорослішання і неконтрольовану поведінку його віддали в зоопарк.

За словами працівників зоопарку, попри адаптацію до життя у вольєрі, Читі завжди було важко здобути прихильність решти тварин, а у 2008 році він навіть був серйозно поранений в бійці з іншими самцями. Тепер фахівці побоюються, що Чита вже ніколи не зможе повністю влитися до своєї групи.

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Автор: Катерина Комолова