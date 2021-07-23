Новонародженій мавпі було приблизно два з половиною тижні.

В Уганді новонароджений шимпанзе-альбінос загинув від жорстокості приматів. Під час спостереження за громадою мавп вчені з'ясували, чому альбіноси так мало живуть. Інші шимпанзе їх просто забивають.

Історію про жорстоку розправу над дитинчам-альбіносом дослідники опублікували в американському журналі про приматів.

Новонароджений шимпанзе-альбінос з'явився у популяції східних шимпанзе в центральному лісовому заповіднику Будонго в Уганді. Спостереження проходили в 2018 році, громада маленької мавпи на той момент складалася з 75 особин.

Так, двоє дорослих мавп побачили самку, яка тримала немовля-альбіноса. Примати видали тривожні сигнали, які зазвичай вони видають при зустрічі з небезпечними тваринами. Через кілька хвилин туди прийшли ще кілька дорослих мавп. Спочатку вони не подавали гучних звуків, але коли самка спробувала втекти з новонародженим, дорослий самець почав кричати і наблизився до дитинчати.

Читайте такожЗ ранами та без голів: масову загибель риби зафіксували в Запорізькій областіПротягом декількох днів примати били та кусали дитинча. Дослідники побачили, як із заростей, звідки були чутні звуки агресії і крики маленького альбіноса, вийшов самець. До своїх грудей він притискав того самого дитинча, тільки у нього не було лівої руки. Він кусав малюка за пальці, ноги і вухо. Мати шимпанзе-альбіноса громада вигнала.

Інша самка вирвала з рук шимпанзе дитинча, після чого покусала його голову і кінцівки. Мавпи спостерігали за цим і нюхали тіло маленького примата. Коли шимпанзе-альбінос помер, вони пробили його труп гілкою.

На момент вбивства новонародженому альбіносу було приблизно два з половиною тижні. Дослідники взяли тіло дитинчати на розтин і встановили, що примат отримав серйозні каліцтва, у нього була тріщина в черепі.

За даними вчених, така реакція приматів на дитинча вкрай нетипова. Зазвичай вони з інтересом спостерігають за новонародженими і трепетно до них ставляться. Швидше за все, шимпанзе прийняли дитинча за чорно-білу мавпу колобус, особини цього виду живуть поруч з громадою. Це може пояснити причину вбивства малюка.

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Автор: Поліна Кузенко