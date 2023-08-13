Дріб'язкове прохання обійшлося їй додатковою оплатою.

Туристка не врахувала важливої деталі під час вечері в італійському ресторані і поплатилася.

Як повідомляє LADbible, жінка попросила додаткову тарілку для своєї трирічної дитини в ресторані Osteria del Cavolo у Фінале-Лігуре, що в Генуезькій затоці. Втім, чек її здивував.

У рахунок за вечерю жінці додали 2 євро "за миття додаткової тарілки". Жінка була здивована, адже просте для закладів прохання про додаткову тарілку для дитини обійшлося їй в додаткову оплату.

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Опублікований чек із закладу наробив галасу в мережі. Заклад відреагував. У ресторані пояснили, що жінку, її чоловіка та дитину посадили за стіл на трьох.

"Вони замовили лише одну тарілку трофі з песто та одну зі смаженими анчоусами, і вони попросили поділити на дві тарілки. Тож у них було чотири тарілки, а не одна. Ми стягнули плату лише за одну, тому що ми теж платимо за миття посуду", - пояснили у ресторані.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, міністр охорони здоров’я Гонконгу, який готується до нових антитютюнових заходів, Ло Чунг-мау запропонував мешканцям долучитися до боротьби з курінням в ресторанах у незвичний спосіб.

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