Влада сподівається побудувати культуру некуріння.

Міністр охорони здоров’я Гонконгу, який готується до нових антитютюнових заходів, Ло Чунг-мау запропонував мешканцям долучитися до боротьби з курінням в заборонених місцях у незвичний спосіб, пише BBC.

Чинні правила забороняють палити в ресторанах, на робочих місцях, у закритих громадських місцях і деяких відкритих громадських місцях, але громадяни продовжують курити всюди попри заборону, і поліція не може їх ловити вчасно. Тож влада запропонувала відігравати більшу роль у протидії курінню громадськості.

Ло Чунг-мау наголосив, що потрібна "культура в суспільстві, щоб люди були готові дотримуватись закону".

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"Ніхто не скаже, що закон зобов’язує людей стояти в черзі. Наше суспільство здатне створити культуру, за якої люди дотримуватимуться цього правила стояти в черзі, чекаючи на автобуси. Я сподіваюся, що так само все суспільство зможе побудувати культуру некуріння…", – каже він.

Міністр запропонував громадянам уважно дивитися на порушників, демонструючи у такий спосіб осуд.

"Коли представники громадськості бачать людей, які курять у місцях для некурців, навіть якщо правоохоронці не можуть з’явитися негайно, можна дивитися на курців", – сказав він.

Боротьба з курінням в Гонконгу - що треба знати

У Гонконгу вже діють суворі правила щодо того, де можна і не можна палити, але правоохоронці справляються з тим, аби стежити за їх дотриманням. Наразі Гонконг обговорює посилення антитютюнових заходів.

Серед нових заходів, які розглядає уряд, є заборона людям, народженим після певного року, купувати тютюнові вироби, а також значне підвищення податку на цигарки.

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