Країна в жалобі через 10 річницю смерті колишнього лідера Кім Чен Іра.

Північнокорейцям заборонили сміятися, пити алкоголь і розважатися упродовж 11 днів через десяту річницю смерті колишнього лідера КНДР Кім Чен Іра.

Влада наказала жителям не проявляти жодних ознак щастя, поки Північна Корея поминає його смерть, пише Mail Online.

Кім Чен Ір правив Північною Кореєю з 1994 року до своєї смерті у 2011-му, а потім цю посаду успадковував його третій, молодший син, нинішній лідер Кім Чен Ин.

Тепер, через десять років після смерті колишнього вождя, північнокорейців змушують дотримуватися 11-денного періоду жалоби.

"У період жалоби ми не повинні вживати алкоголь, сміятися або розважатися", - повідомив RFA житель північно-східного прикордонного міста Сінийджу.

За його словами, північнокорейцям також заборонено купувати продукти 17 грудня - в день смерті лідера.

"Раніше багатьох людей, яких ловили у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння під час жалоби, заарештовували. Їх сприймали як ідеологічних злочинців, вивозили - і більше їх ніхто не бачив. Навіть якщо член вашої родини помирає під час жалоби, вам не дозволяється голосно кричати, а тіло необхідно винести після закінчення періоду скорботи у країні. Люди не можуть навіть відзначати власні дні народження, якщо ті випадають на дні жалоби", - розповів співрозмовник.

Ще одне джерело стверджує, що поліцейським наказали стежити за людьми, які не виглядали належним чином засмученими під час жалоби.

"З першого грудня в них особливий обов'язок - розправлятися з тими, хто завдає шкоди настрою колективної скорботи. Це спеціальний обов'язок поліції на місяць. Я чув, що співробітники правоохоронних органів взагалі не можуть спати. ... Я просто сподіваюся, що траур по Кім Чен Іру скоротиться до одного тижня, як і траур по Кім Ір Сену. Люди скаржаться, що живих змушують оплакувати цих двох мерців до смерті", - зазначив житель КНДР.

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Сам Кім Чен Ір помер від серцевого нападу 17 грудня 2011 року у віці 69 років. Він правив країною упродовж 17 років в умовах жорстокої та репресивної диктатури. Щорічний траур за вождем зазвичай становить 10 днів, але цього року буде 11 - через десяту річницю смерті.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Північній Кореї 15 грудня помер молодший брат засновника Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Ен Чжу. Йому було 101 рік.

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Автор: Катерина Комолова