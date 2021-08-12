Працівники банку просто не зрозуміли його вимог.

Житель британського Сент-Леонардса у Східному Суссексі спробував пограбувати банк, але зазнав поразки через власний поганий почерк.

Як розповіли в поліції графства, 67-річний Алан Слеттері за два тижні відвідав три банки у двох містах. Там він давав касирам записки з вимогами віддати готівку.

Першу спробу чоловік зробив в Істборні. Однак службовець банку не зміг розібрати почерк, і Слеттері пішов з порожніми руками.

Згодом персоналу зрештою вдалося розшифрувати написане. У записці йшлося: "Ваш екран не зупинить те, що я маю, просто передайте 10 і 20. Подумайте про інших клієнтів". Тоді співробітники банку зателефонували в поліцію та передали правоохоронцям записку і відео з камер спостереження.

Читайте такожУ Карпатах у басейн до туристів несподівано стрибнула корова (відео)У другому банку в його рідному містечку спроба пограбування Слеттері вдалася: він забрав 2 400 фунтів. У третьому банку співробітники відмовилися видавати гроші та повідомили правоохоронцям.

Завдяки невдалій спробі, а також характерному почерку злочинів грабіжника з поганим почерком розшукали й затримали. Слеттері визнав себе винним у всіх трьох злочинах і був засуджений до шести років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова