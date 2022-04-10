Чверть із вторгованої суми одразу передали благодійному фонду "Повернись живим".

Знаменитий мем Coffin Dance продали на NFT-аукціоні за 1 мільйон доларів.

Мем з вірусного відео перетворила NFT-токен ​українська PR-агенція Zlodei Advertising.

На NFT-аукціоні вдалося продати мем за 327 одиниць ефіру (ETH). Це станом на 10 квітня дорівнює 1 064 989 доларів.

250 тисяч доларів із продажу передадуть до фонду "Повернись живим", 500 тисяч доларів отримають герої відео, мема та NFT-токена, ще 250 тисяч доларів отримає рекламна агенція Bads.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони повністю зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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