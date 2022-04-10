РФ намагатиметься проводити наступ одночасно з півночі та з півдня.

На Донбасі вже розпочався перший етап наступу російських військ, очікується прибуття підкріплення для другого етапу.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну.

Арестович заявив, що РФ намагатиметься проводити наступ одночасно з півночі та з півдня.

"Зараз усі чекають другий ешелон. А другий ешелон: це 10 БТГ (батальйонно-тактичних груп — УНІАН), що доїжджають з Далекого Сходу, останні, 5-та армія; і ті, кого вивели з півночі у нас – від Києва, Чернігова та Сум", — розповів він.

При цьому, за словами Арестовича, підкріплення з Далекого Сходу ще не дісталось позицій для наступу. А війська, виведені з півночі України, ще не готові до наступу.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що впродовж наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни. Крім того, окупанти активізували зусилля у напрямку Запоріжжя та Херсона.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що російські окупанти можуть спробувати вдруге штурмувати Київ, а також не можна виключати наступ на Одесу, як ще одну ціль ворога.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори президентів України та Росії можуть відбутися після бойового зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу.

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