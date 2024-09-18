Деякі коти тихіші за інших через свою особистість.

У той час коли деякі коти спілкуються зі своїми господарями за допомогою "вокалу", інші вважають за краще робити це іншими способами - наприклад, погладжуючи їх по спині або тершись об них обличчям, і це цілком нормально. Про це пише Newsweek.

Зазначається, що деякі коти тихіші за інших через свою особистість, при цьому це може бути пов’язано з їхньою породою. Деякі породи, особливо такі, як російські блакитні і мейн-куни, відомі тим, що менш голосні, ніж інші.

"Коти - дуже чутливі істоти, і навколишнє середовище також може впливати на їхню вокалізацію. Коти, які живуть у тихому, вільному від стресу середовищі, можуть рідше нявкати, ніж коти, які піддаються впливу гучних звуків або інших стресових факторів", — йдеться у статті. Відео дня

Водночас, пише видання, якщо ваш кіт раніше нявкав і лише нещодавно перестав це робити, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям.

"Якщо ви помітили будь-які зміни у вашого кота, вам варто перевірити його у свого ветеринара", - резюмує автор статті.

Останні новини про котів

Консультант із поведінки тварин Мері Моллой розповіла, чи вміють кішки ревнувати до інших пухнастиків і дітей. За її словами, багато тварин, особливо наші домашні улюбленці, здатні відчувати емпатію і горе. Тому можна припустити, що природа людських ревнощів не зовсім повністю чужа кішкам.

Також УНІАН повідомляв, чому собаки нахиляють голову в бік. У цього руху є кілька функцій і причин. Основна з них - допомога із зором.

Вас також можуть зацікавити новини: